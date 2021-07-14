Минприроды фиксирует небольшие возгорания в лесах Подмосковья

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Небольшие очаги возгорания зафиксированы в лесах Московской области, ситуация находится под контролем. Об этом сообщили ТАСС в среду в Минприроды.

"Очаги маленькие, все под контролем", - отметили в министерстве.

Как уточнили в Минприроды, за прошедшие сутки на территории Подмосковья действовало пять лесных пожаров на общей площади 2,36 га. По данным Региональной диспетчерской службы (РДС) Московской области, все пожары ликвидированы. Отмечается, что один пожар на территории Егорьевского лесничества действовал на подземной площади в 1,31 га, на тушение привлекалось 47 человек и 22 единицы техники.

"По оперативной информации на 10:20 сегодня, в настоящее время в том же районе действует один пожар на площади 0,2 га (локализован). На тушение привлечено 49 человек и 20 единиц техники", - добавили в Минприроды.

Ранее в Минприроды заявляли ТАСС, что профилактические меры, предпринятые властями, позволят не допустить повторения в России торфяных пожаров, аналогичных тем, что были 2010 году. Тогда в министерстве отметили, что после торфяных пожаров 2010 года был предпринят ряд мер для исключения повторения подобных ситуаций, среди которых обводнение торфяников и разработка четырехуровневой системы мониторинга лесных пожаров.