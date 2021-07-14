После гибели ребенка в ДТП с участием восьми автомобилей под Воронежем возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 14 июля /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой аварии с участием восьми автомобилей под Воронежем на федеральной трассе М-4 "Дон", в которой погибла 12-летняя девочка и еще три человека получили травмы, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

13 июля около 13:00 мск на 729-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе под Воронежем столкнулись восемь автомобилей: "Скания R380" с полуприцепом, УАЗ "Патриот", "Хонда СR-V", "Мерседес Бенц" с полуприцепом, "Рено Меган", "Ман TGA" с полуприцепом, "Опель Астра", "Форд" с полуприцепом. В результате ДТП в автомобиле "Хонда СR-V" погибла 12-летняя девочка, а управлявшего им 43-летний мужчина с двумя пассажирами - 43-летней женщиной и четырехлетним мальчиком - доставили в больницу с разными травмами.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 37-летний водитель автомобиля "Скания R380" с полуприцепом, житель Краснодарского края. "Следователями назначен ряд экспертиз и исследований. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.