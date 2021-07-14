В воздухе Якутска выявили превышение нормы химических веществ

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха, проводимый в период лесных пожаров, выявил в воздухе Якутска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период лесных пожаров", - сообщили в ведомстве, уточнив, что в столице Якутии концентрация по взвешенным частицам РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) достигла превышения в 1,37 раз, концентрация по взвешенным частицам РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) - в 1,4 раза.

Кроме этого, превышение ПДК химических веществ выявили в городе Вилюйске. Там концентрация по оксиду углерода составила 5,95 мг/м3 при ПДК не более 5 мг/м3.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии, задымление в столице Якутии вызвали действующие пожары в соседних Горном и Хангаласском районах. Всего в Горном районе тушат 14 лесных пожаров, в Хангаласском - восемь. В регионе тушат 76 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 496,7 тыс. га, из них локализовали 14 на площади свыше 84,9 тыс. га. За сутки ликвидировали 20 пожаров на площади более 29,2 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничили пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.