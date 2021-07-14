В Коми на восемь лет колонии осудили члена преступной группировки

СЫКТЫВКАР, 14 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми вынес приговор участнику преступной группировки "Ифы-Козлова", действовавшей с 1990 годов в Воркуте, Алексею Казанцеву. Его приговорили к восьми годам строгого режима, говорится в сообщении прокуратуры Коми.

"Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников банды "Ифы-Козлова" Алексея Казанцева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде)", - говорится в сообщении.

Как установил ранее суд, группировка "Ифы-Козлова", прозванная так по фамилиям ее лидеров, появилась в Воркуте в начале 90-х годов. На счету банды 11 квалифицированных убийств, ряд которых совершены с использованием взрывных устройств и применением оружия. Члены банды совершили и другие преступления, в том числе им вменяется хранение оружия и взрывчатых веществ, мошенничество в отношении бывших воспитанников детских домов Воркуты. Основными источниками извлечения преступных доходов банды являлись мошенничества и вымогательства, деньги от которых аккумулировались в общей кассе.

Казанцев в период существования банды охранял ее лидеров, следил за потенциальными жертвами преступлений, а также собирал деньги с предпринимателей Воркуты. После задержания в 2012 году участников группировки он восемь лет находился в федеральном и международном розыске, а в 2020 году самостоятельно сдался правоохранительным органам.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 350 тыс. рублей. После освобождения из мест лишения свободы осужденный на протяжении шести месяцев будет ограничен в свободе. Всего в качестве фигурантов по уголовному делу банды "Ифы-Козлова" проходили 29 человек. В отношении 25 участников вынесли обвинительные приговоры. Еще четверо, в том числе один из лидеров Олег Ифа, находятся в международном розыске.

По уточненным данным объединенной пресс-службы судов региона, одного из лидеров банды Юрия Козлова и 19 ее участников в ноябре 2018 года приговорили к лишению свободы на сроки от семи до 27 лет в зависимости от роли каждого. Всего в качестве фигурантов по уголовному делу проходили 29 человек. В отношении пяти участников, с которыми заключили досудебные соглашения, в 2014 году суд вынес обвинительные приговоры, назначив им наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до 13 лет. Еще трое - один из лидеров Олег Ифа и два активных участника Акакий Качарава и Сергей Ильин - продолжают находиться в международном розыске, в отношении них заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

