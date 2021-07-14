В Москве экс-полицейского, выстрелившего в ребенка, приговорили к 2,5 года колонии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселения бывшего полицейского Ивана Князева, который прострелил ногу девочке из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение двух лет шести месяцев", - сказали в пресс-службе.

Симоновский суд в марте назначил Князеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно, после чего прокуратура обжаловала приговор. Мосгорсуд условный приговор отменил и направил дело в районный суд для нового рассмотрения.

Инцидент произошел 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице в Москве. Сотрудник полиции Князев, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Серьезных травм она не получила, но была госпитализирована.