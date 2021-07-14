Полицейские задержали мужчин, устроивших драку в автобусе в Мытищах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчин, которые избили пассажира рейсового автобуса, заступившегося за женщину, в Мытищах. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и доставили в отдел полиции уроженцев Астраханской области, которые в рейсовом автобусе, двигавшемся по Осташковскому шоссе, устроили драку", - сказала она.

12 июля в автобусе номер 314 несколько мужчин приставали к женщине. За нее заступился пассажир, который сделал замечание хулиганам и потребовал вести себя уважительно с женщиной. В ответ на это на него набросились шесть человек. Накануне полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).