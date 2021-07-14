Директора сгоревшего пансионата в Башкирии, где погибли 11 человек, осудили на три года

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Директор пансионата для пожилых в Абзелиловском районе Башкирии, при пожаре в котором погибли 11 человек, осуждена на три года колонии. Ей также запрещено заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет, сообщили ТАСС в Абзелиловском районном суде.

"Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначили наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы на 5,5 года с отбыванием в колонии общего режима. В суде добавили, что материалы по делу составили более 14 томов. 44-летняя женщина находилась под арестом с декабря 2020 года, она полностью признала вину, сообщили в прокуратуре республики.

В суде установлено, что женщина организовала пансионат с предоставлением услуг по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами в принадлежащем ей деревянном доме в деревне Ишбулдино. Причиной пожара и гибели людей стало несоблюдение требований пожарной безопасности.