Почти во всех районах Татарстана ввели режим ЧС из-за жары и засухи

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Режим ЧС из-за жары и засухи ввели в 42 муниципальных районах Татарстана, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров в среду в прямом эфире на официальном YouTube-канале правительства Татарстана Tatarstan Republic.

"Режим ЧС мы ввели в 42 районах. Не попал только Дрожжановский район [в режим ЧС]. Но если такая погода продержится, то и в этом муниципалитете, наверное, будет введен режим ЧС", - сказал он.

Зяббаров подчеркнул, что этот год очень сложный, хотя весной все начиналось очень позитивно. Отсутствие продуктивных дождей и аномальная жара внесли свои корректировки.

Всего в республике 43 муниципальных района и два городских округа (Казань и Набережные Челны).

В конце июня Татарстан из-за жары и засухи ввел режим ЧС в 38 из 43 районов республики. Режим ЧС на муниципальном уровне позволит пролонгировать инвестиционные и краткосрочные кредиты сельхозформирований, а также другие обязательства из-за форс-мажорной ситуации. Хозяйствам, застраховавшим свои посевы, необходимо своевременно обратиться в страховую компанию для фиксации воздействия опасных явлений на развитие растений, уточнил Зяббаров.