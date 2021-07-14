Прокурор попросил назначить Эдварду Билу два года ограничения свободы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы попросило назначить два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сторона обвинения просила признать Биль Э. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. По ее словам, оглашение приговора планируется через час. Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Пресненский суд на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Соответствующее ходатайство было подано представителем потерпевшего, обвиняемого и защитников. Мера пресечения Билу оставлена без изменения - в виде запрета определенных действий до 30 декабря 2021 года.

Биль обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Ему грозит до двух лет колонии. Потерпевшей по этому делу проходит сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ранее сообщалось, что Биль полностью выплатил ей компенсацию. Адвокат подсудимого Геннадий Удунян заявил ТАСС, что блогер также готов выплатить компенсации всем участникам ДТП после переговоров с ними.

В прокуратуре сообщили, что Биль ранее привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения: в 2018 году - 33 раза, в 2019 году - 381 раз, в 2020 году - 11 раз.