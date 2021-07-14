Суд оправдал одного из 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 14 июля. /ТАСС/. Пензенский областной суд оправдал одного из 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Подсудимого [Владимира] Гавриленко надлежит оправдать в связи с непричастностью к совершению преступления", - сказал судья.

Гавриленко обвинялся в участии в массовых беспорядках, при этом сам подсудимый утверждал, что в момент драки был в соседнем регионе.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Конфликт произошел на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами. Фигурантами дела являются 28 человек. Уголовное дело рассматривает коллегия из трех судей.