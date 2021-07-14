В Ставрополье огонь от загоревшегося грузовика перекинулся на пшеничное поле

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль загорелся 14 июля на стоянке в Новоалександровском округе Ставропольского края. В результате загорелись рядом стоящий легковой автомобиль и пшеничное поле на площади 15 га, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"На 20-м км дороги Новоалександровск - Ставрополь произошло возгорание автомобиля "Камаз" с последующим загоранием легкового автомобиля и переходом огня на поле с пшеницей. На данный момент горит "Камаз" и 15 га пшеницы", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, грузовик находился на автомобильной стоянке, причина возгорания уточняется. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.