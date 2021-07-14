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Массовая драка в Пензенской области
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Суд приговорил фигурантов дела о драке в Чемодановке к срокам от двух до 10 лет

При этом Пензенский областной суд освободил из-под стражи 25 из 27 осужденных в связи с фактическим отбытием наказания
© Пресс-служба Пензенского областного суда/ТАСС

ПЕНЗА, 14 июля. /ТАСС/. Пензенский областной суд приговорил 27 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка к лишению свободы на сроки от двух до 10 лет колонии, один человек был оправдан, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить Юрченко Николаю Петровичу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Яненко Павлу Алексеевичу - семь лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказал судья. Девять фигурантов были приговорены к двум годам колонии общего режима, 11 фигурантов - к трем годам колонии общего режима, пятеро фигурантов - к трем годам одному месяцу колонии общего режима.

При этом суд освободил из-под стражи 25 из 27 осужденных в связи с фактическим отбытием наказания. "В связи с отбытием срока наказания освободить из-под стражи в зале суда", - сказал судья, перечислив фамилии 25 осужденных.

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Пензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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