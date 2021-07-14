В Минобороны Болгарии назвали вероятную причину крушения МиГ-29 в Черном море

СОФИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Потеря пилотом истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии, потерпевшего крушение в Черном море 9 июня, ориентации в пространстве во время ночного полета над морем стала ведущей версией при расследовании причин трагедии. Об этом говорится в официальном докладе службы военной полиции "О развитии ситуации при катастрофе самолета МиГ-29", представленном в среду на официальном сайте Минобороны Болгарии.

"Основная причина катастрофы - потеря пространственной ориентации экипажем при ночном полете над морем", - отмечено в докладе. Эксперты указывают, что трагедии способствовали неправильная оценка степени риска группой боевого управления и руководства стрельбами, которая одобрила продолжение атаки по святящейся мишени несмотря на то, что скорость ее падения существенно превышала нормальные показатели.

Расследование авиационного происшествия продолжит военная прокуратура, ожидается, что в ближайшие 3-4 недели эксперты российской самолетостроительной корпорации "МиГ" расшифруют показания черного ящика истребителя.

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях на учениях "Шабла-21" 9 июня потерпел крушение в Черном море. Самолет потерял радиосвязь и исчез с радаров сразу после того, как пилот доложил об успешном поражении светящейся мишени. За штурвалом находился начальник штаба эскадрильи 3-й авиационной базы Граф Игнатьево майор Валентин Терзиев, который был объявлен погибшим. Место инцидента было обнаружено, а на дне моря на глубине около 70 м были найдены множественные мелкие обломки самолета, 24 июня был обнаружен и черный ящик.