Прокуратура на Урале заинтересовалась хозяйкой, которая бросила кота в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проверит опубликованную в СМИ информацию о хозяйке, которая оставила своего кота в аэропорту Екатеринбурга и улетела в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ведомства.

По данным местных СМИ, женщина не купила билет своему питомцу и в итоге выпустила его перед аэропортом, а затем улетела в Москву. Кота поймали сотрудники аэропорта и отправили в приют.

"Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства отказа от перевозки животного пассажиркой рейса Екатеринбург - Москва. В связи с размещением в средствах массовой информации сведений об отказе в перевозке домашнего животного в аэропорту Кольцово Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения воздушного законодательства", - говорится в сообщении.