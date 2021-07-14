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Прокуратура на Урале заинтересовалась хозяйкой, которая бросила кота в аэропорту

Женщина выпустила животное перед зданием аэровокзала, а сама улетела в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проверит опубликованную в СМИ информацию о хозяйке, которая оставила своего кота в аэропорту Екатеринбурга и улетела в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой ведомства.

По данным местных СМИ, женщина не купила билет своему питомцу и в итоге выпустила его перед аэропортом, а затем улетела в Москву. Кота поймали сотрудники аэропорта и отправили в приют.

"Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства отказа от перевозки животного пассажиркой рейса Екатеринбург - Москва. В связи с размещением в средствах массовой информации сведений об отказе в перевозке домашнего животного в аэропорту Кольцово Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения воздушного законодательства", - говорится в сообщении.

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