Суд Москвы ограничил свободу Эдварду Билу на два года и лишил водительских прав

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Приговором Пресненского районного суда Москвы Эдвард Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. По ее словам, суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Таким образом, подсудимому назначено наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить Билу наказание, не связанное с лишением свободы.

Пресненский суд на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Соответствующее ходатайство было подано представителем потерпевшего, обвиняемого и защитников. Мера пресечения Билу избрана в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу.