СК прекратил уголовное дело депутата Янкаускаса

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса, который обвинялся в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Илья Уткин.

"СК вынес постановление о прекращении "санитарного дела" Янкаускаса. Мы пока не успели его прочитать, не знаем, чем руководствовался следователь. Однако мой подзащитный более не обвиняемый по этому делу", - сказал адвокат.

Как сообщала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в январе этого года создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома. Дела ряда фигурантов этого дела - пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киры Ярмыш и экс-юристки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь - выделены в отдельное производство. Также обвиняемыми проходят участница группы Pussy Riot Мария Алехина, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Людмила Штейн.