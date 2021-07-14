Двух человек доставили в больницу после ДТП с возгоранием автомобилей в Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Двое жителей Алтайского края пострадали в ДТП с последующим возгоранием автомобилей в Ставропольском крае, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили ТАСС в среду в краевом управлении ГИБДД.

Ранее в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили о возгорании в среду грузового и легкового автомобилей на территории стоянки в Новоалександровском округе. После огонь перекинулся и загорелось пшеничное поле на площади 15 га рядом со стоянкой.

"На парковочной территории по неустановленным пока причинам произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" и внедорожника Lexus. После ДТП оба автомобиля загорелись. В результате в больницу доставлены двое участников (пассажиры иномарки), их осматривают на предмет наличия травм. В автомобиле Lexus находились приезжие гости из Алтайского края. Грузовиком управлял житель Буденновского округа", - говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД, происшествие случилось около 14:30 мск на 56-м километре автодороги Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское. К моменту приезда пожарных оба автомобиля выгорели, горение пшеничного поля продолжается. По данным ГУ МЧС, к тушению привлечены 22 человека и 11 единиц техники.

На место происшествия выехал прокурор Новоалександровского района для координации работы правоохранительных и контролирующих органов. По факту происшествия организована проверка.