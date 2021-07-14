В Кузбассе в ДТП погиб один человек

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись вечером в среду на трассе между Кемеровом и Новосибирском, в результате ДТП один человек погиб и пятеро пострадали. Предполагаемый виновник автоаварии имел признаки опьянения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка ВАЗ-2107, еще пять участников аварии получили травмы различной степени тяжести. У водителя ВАЗ-21093 имеются признаки опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа территориального отдела МВД, обстоятельства аварии устанавливаются.