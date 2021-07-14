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Иракское судно загорелось в Персидском заливе

Погибли девять членов экипажа

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Иракское нефтесервисное судно загорелось в среду в Персидском заливе. Как сообщил местный информационный портал Baghdad Al Yaum, в результате пожара все девять членов экипажа погибли.

"Иракское судно загорелось в Персидском заливе, в результате чего все члены экипажа погибли. О причинах произошедшего пока ничего не известно", - приводит портал слова представителя государственной компании по управлению иракскими портами.

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося.

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