КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Иракское нефтесервисное судно загорелось в среду в Персидском заливе. Как сообщил местный информационный портал Baghdad Al Yaum, в результате пожара все девять членов экипажа погибли.

"Иракское судно загорелось в Персидском заливе, в результате чего все члены экипажа погибли. О причинах произошедшего пока ничего не известно", - приводит портал слова представителя государственной компании по управлению иракскими портами.

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося.