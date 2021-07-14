Суд отправил под домашний арест адвоката Маршани по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Маршани Тимур Захарович обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Постановлением Кунцевского районного суда в отношении Маршани избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года", - сказали в суде.

Ранее Маршани был задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

"Маршани задержан по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В суд поступило ходатайство следствия о его домашнем аресте", - сказали в Кунцевском суде, не уточнив иных деталей.

Тимур Маршани защищал людей по некоторым громким делам, связанным с ДТП и медициной. Кроме того, его неоднократно приглашали на ток-шоу для комментариев по вопросам расследования ДТП. Также в прессе появлялась информация о причастности Маршани к черным риелторам, однако подтверждения она не нашла.