Прокуратура просит вынести обвинительный приговор Калви по делу о растрате 2,5 млрд руб.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинение в среду в прениях сторон попросило Мещанский суд Москвы вынести обвинительный приговор в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей.

"Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, представленных в ходе судебного следствия", - сказала представитель прокуратуры Ольга Михайлова, выступая в прениях сторон.

Мещанский суд в среду завершил исследование доказательств по делу и открыл стадию прений сторон. Гособвинитель в своем выступлении обобщила собранные по делу доказательства, заявив о неизменности позиции, несмотря на попытки защиты доказать невиновность фигурантов дела.

В завершение своей речи прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых, после чего слово получат подсудимые и их адвокаты.