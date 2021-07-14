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Суд арестовал на 15 суток 42 участника драки в Кузьминках

Значительная часть участников драки были приезжими из стран Средней Азии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал на 15 суток 42 человека, которые участвовали в драке между мигрантами в столичном районе Кузьминки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кузьминского суда.

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"В суд поступили 42 протокола в отношении задержанных, составленных по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.

На Зеленодольской улице в Кузьминках 12 июля произошла массовая драка. Значительная часть ее участников были приезжими из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько человек госпитализированы.

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