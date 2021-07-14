Полицейский упал с эстакады ТТК в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции упал с эстакады Третьего транспортного кольца в Москве на проезжую часть, он погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С моста ТТК в районе Пресненской набережной упал сотрудник полиции. Причины его падения пока неизвестны. Полицейский погиб на месте от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают причины произошедшего.

Подмосковная полиция подтвердила факт гибели сотрудника. "По факту гибели сотрудника одного из подразделений ГУ МВД по Московской области назначено проведение служебной проверки", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.