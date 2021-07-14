В Тверской области задержали мужчину, угрожавшего взрывом на железнодорожной станции

ТАСС, 14 июля. Мужчину, угрожавшего взрывом на железнодорожных путях на станции Редкино в Тверской области, задержали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Его [мужчину, стоявшего с гранатой на станции Редкино] задержали", - сообщил источник.

Он уточнил, что мужчина вел себя неадекватно. На данный момент на месте работает следственная группа, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

О задержке поездов из-за инцидента

В пресс-службе Октябрьской железной дороги ТАСС сообщили, что из-за инцидента в регионе задерживаются два скоростных "Сапсана" и один пригородный поезд.



"На станции Редкино Октябрьской железной дороги из-за нахождения на путях постороннего человека задерживаются скоростные поезда №774 и №772 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва - Тверь. Время задержек составляет от 20 минут до часа", - рассказали в пресс-службе и добавили, что Октябрьская железная дорога предпринимает все усилия для минимизации времени опоздания поездов и просит пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах.

Станция Редкино находится в Конаковском районе Тверской области на участке пути Москва - Тверь главного хода Октябрьской железной дороги.

В новость внесена правка (21:06 мск) - передается с уточнением источника информации в заголовке, втором и третьем абзацах.