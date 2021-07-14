Прокуратура Москвы попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Столичная прокуратура будет настаивать в апелляционной инстанции на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля. При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека", - заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Суд также лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года. В отношении блогера судом установлены следующие ограничения: не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток, не выезжать за пределы Москвы и Московской области, не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа.

Таким образом, подсудимому было назначено наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить наказание, не связанное с лишением свобод, а после оглашения приговора отказалась комментировать решение суда и не сказала ничего о его обжаловании.

Пресненский суд на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Соответствующее ходатайство было подано представителем потерпевшего, обвиняемого и защитников. Мера пресечения избрана в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу.