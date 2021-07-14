Режим ЧС ввели в некоторых муниципалитетах в Псковской области из-за вспышки АЧС

ТАСС, 14 июля. В Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых муниципалитетах региона из-за эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Зона чрезвычайной ситуации затрагивает следующие муниципальные образования: Псков, Дедовичский, Дновский, Порховский, Псковский, Струго-Красненский районы", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина по африканской чуме свиней (АЧС) на территории двух эпизоотических очагов: на участке охотничьих угодий рядом с Выскодьсельским поселением Выскодской волости Дновского района, участке охотничьих угодий вблизи деревни Дубье Славковской волости Порховского района. Ограничительные мероприятия вводятся не только в зоне эпизоотического очага, но также в угрожаемой зоне и зоне наблюдения.

На этих территориях запрещен ввоз свиней для воспроизводства и откорма, запрещена реализация свиней, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением свиней, а также запрещены заготовка дикого кабана на мясо и для изготовления чучел. Кроме того, запрет введен на заготовку кормов и подстилочного материала для свиней, а также на охоту.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.