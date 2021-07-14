{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режим ЧС ввели в некоторых муниципалитетах в Псковской области из-за вспышки АЧС

Зона ЧС затрагивает Псков, а также Дедовичский, Дновский, Порховский, Псковский и Струго-Красненский районы региона

ТАСС, 14 июля. В Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых муниципалитетах региона из-за эпизоотии африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы администрации региона. 

"Зона чрезвычайной ситуации затрагивает следующие муниципальные образования: Псков, Дедовичский, Дновский, Порховский, Псковский, Струго-Красненский районы", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина по африканской чуме свиней (АЧС) на территории двух эпизоотических очагов: на участке охотничьих угодий рядом с Выскодьсельским поселением Выскодской волости Дновского района, участке охотничьих угодий вблизи деревни Дубье Славковской волости Порховского района. Ограничительные мероприятия вводятся не только в зоне эпизоотического очага, но также в угрожаемой зоне и зоне наблюдения.

На этих территориях запрещен ввоз свиней для воспроизводства и откорма, запрещена реализация свиней, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением свиней, а также запрещены заготовка дикого кабана на мясо и для изготовления чучел. Кроме того, запрет введен на заготовку кормов и подстилочного материала для свиней, а также на охоту.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
ДТП на Садовом кольце
Прокуратура Москвы попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу
Суд назначил блогеру наказание в виде двух лет ограничения свободы
Прокуратура Москвы попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу
Читать полностью