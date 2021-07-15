Двое рабочих за два дня погибли на шахтах "Воркутауголь" "Северстали"

ТАСС, 15 июля. Двое рабочих "Северной алмазной компании", основного подрядчика "Воркутауголь" "Северстали", за два дня погибли на шахтах, сообщила компания на своей официальной странице в "Вконтакте". В первом случае причиной трагедии стало нарушение технологии работ, а во втором - личная неосторожность.

"13 июля на шахте "Заполярная" горнорабочий очистного забоя получил смертельные травмы головы и тела. <...> В результате вывала горной массы работника придавило куском к почве горной выработки. 14 июля на четвертом проходческом участке шахты "Воргашорская" оборвалась жизнь электрослесаря. Во время работ его прижало комбайном к выработке. Мужчина получил травму грудной клетки и скончался до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Обоим рабочим было по 47 лет. По предварительной информации компании, на шахте "Заполярная" была нарушена технология проведения работ, на "Воргашорской" - допущена личная неосторожность. Сотрудник не имел права управления оборудованием и находился в зоне, где быть запрещено. Точные детали и причины произошедшего предстоит установить специалистам.