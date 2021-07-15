В регионах РФ специалисты ликвидируют лесные пожары на площади 780 937 га

ТАСС, 15 июля. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади 147 696 га, продолжается работа по ликвидации возгораний на площади 780 937 га, большинство из которых приходится на Якутию, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.07.2021 в России ликвидировано 105 лесных пожаров на площади 147 696 га. На 00:00 мск 15.07.2021 на территории Российской Федерации действовало 313 лесных пожаров на площади 780 937 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 132 пожара на землях лесного фонда на площади 653 680 га, десять пожаров площадью 27 973 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар на землях иных категорий на площади 650 га в Хангаласском районе. На Камчатке действует два пожара площадью 34 204 га, в Иркутской области - 30 пожаров площадью 24 670 га на землях лесного фонда и пожар площадью 570 га в Витимском заповеднике. На Чукотке зафиксировано семь пожаров площадью 24 087 га, в Магаданской области действует 12 пожаров на землях лесного фонда на площади 5 328 га и пожар в заповеднике "Магаданский" площадью 868 га, в Республике Коми - семь пожаров площадью 3 527 га и пожар в заповеднике "Печоро-Илычский" площадью 1 га, в Ханты-Мансийском автономном округе - 12 пожаров площадью 3 028 га. Также лесные пожары действуют в других регионах РФ.

На тушении задействовано 5 972 человека, 1 025 единиц техники, 39 воздушных судов, еще 82 воздушных судна задействовано на мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС ввели в восьми субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 58 субъектах РФ.