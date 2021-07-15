На Камчатке за сутки потушили природные пожары на площади свыше 20,7 тыс. га

ТАСС, 15 июля. Лесопожарные формирования на Камчатке за сутки потушили возгорания на площади свыше 20,7 тыс. га, остается еще восемь очагов, один из которых вблизи населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве лесного хозяйства Камчатского края в четверг.

"Ликвидировано два лесных пожара на площади 1 453 га и 19 285 га. Сейчас действуют восемь очагов на общей площади 91 627 га", - сказали в агентстве.

Шесть из этих пожаров не тушатся, они не представляют угрозы населенным пунктам. Горят тундра, болота, лесные территории в Пенжинском и Тигильском районах Камчатки. К ликвидации двух пожаров привлечены 48 человек, две единицы и два вертолета Ми-8, которые доставляют людей к местам тушения, а также емкости с водой. "Площадь пожаров, по которым ведутся работы, - 34 506 га. Один из них находится поблизости к населенному пункту Оклан", - сказали в агентстве. Там уточнили, что он не угрожает поселению, поскольку распространяется в сторону от него. Задымления в этом районе также нет.

Погода может поспособствовать незначительному улучшению пожароопасной обстановки. В местности, где зарегистрированы очаги, моросящий дождь.