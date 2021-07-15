В Приморье возбудили четыре уголовных дела по факту незаконной добычи трепангов

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили четыре уголовных дела по факту незаконной добычи 777 особей краснокнижного дальневосточного трепанга в Хасанском районе на юге Приморья, сообщила в четверг пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

"Сразу два уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов возбудили сотрудники отдела дознания ОМВД России по Хасанскому району в отношении четверых жителей Приморья. Установлено, что в акватории бухты Экспедиция Хасанского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю была обнаружена моторная лодка с браконьерами, которые незаконно добывали трепанг на территории Дальневосточного государственного морского заповедника. В общей сложности у подозреваемых изъяли 254 особи свежевыловленного трепанга", - говорится в сообщении.

Обнаруженного трепанга выпустили обратно в море, а моторную лодку, орудия лова и водолазное снаряжение подозреваемых изъяли. Нарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства, в ходе следствия граждане в возрасте 18 и 26 лет признали свою вину. Уточняется, что аналогичное правонарушение было совершено несколькими днями позже также в бухте Экспедиция неподалеку от поселка Посьет Хасанского района. Там поймали с поличным двух правонарушителей, при них было обнаружено 523 особи дальневосточного трепанга.

"Отделом дознания ОМВД России по Хасанскому району возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 30 УК РФ, частью 3 статьи 256 УК РФ "Покушение на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а также наложения штрафа в размере до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. Вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.