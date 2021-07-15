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В Приморье выявили факты некорректного внесения данных о вакцинации граждан от ковида

По предварительным данным, отметки о вакцинации от коронавирусной инфекции ставились людям, которые не получали прививки

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Минздрав Приморья совместно с полицией выявил факты некорректного внесения данных в регистр вакцинируемых в ходе проверки в Уссурийской городской больнице. В министерстве ТАСС сообщили, что внеплановую проверку в медучреждении начали после выявления поддельных медкнижек и сертификатов вакцинации от коронавируса.

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"Министерством здравоохранения Приморского края совместно с управлением экономической безопасности УМВД проведена внеплановая проверка работы по ведению федерального регистра вакцинированных в Уссурийской городской больнице. Поводом для проверки послужило выявление поддельных медицинских книжек и подозрительных прививочных сертификатов. В ходе проверки выявлены факты некорректного внесения данных в регистр вакцинируемых. По предварительным данным, отметки о вакцинации от коронавирусной инфекции ставились людям, которые не получали прививки", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент ведется разбирательство, устанавливается, на каком этапе и кем были совершены противоправные действия. Все причастные будут привлечены к ответственности. Сотрудники управления экономической безопасности УМВД региона приступили к оперативно-разыскным мероприятиям.

"Контроль за своевременным и корректным введением данных в федеральный регистр вакцинированных против COVID-19 проводится специалистами краевого Минздрава ежедневно", - подчеркнули в министерстве.

С начала пандемии в Приморье выявили 50 406 случаев заражения коронавирусом, в том числе 255 случаев выявлено за последние сутки. С болезнью справились 44 556 человек. Прививка от вируса сделана 282 044 жителям региона.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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