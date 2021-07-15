Прокуратура объявила предостережения главам районов и организаций из-за пожаров в Якутии

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии объявила предостережения главам районов, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка, а также директору нацпарка "Ленские столбы" и руководителю регионального управления Росприроднадзора в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась на территории Горного, Таттинского и Хангаласского районов, где действуют порядка 35 пожаров на площади свыше 275 тыс. га. В целях недопущения их перехода на территории населенных пунктов и объекты экономики, организации надлежащего тушения, а также для обеспечения проведения рейдовых мероприятий заместителем прокурора республики главам названных районов, директору национального парка "Ленские столбы" и руководителю регионального управления Росприроднадзора объявлены предостережения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по представлению региональной прокуратуры до муниципалитетов из резервного фонда правительства Якутии доведено 26 млн рублей для привлечения дополнительных сил и средств на тушение пожаров. "В 18 лесничествах после вмешательства прокуроров для ликвидации пожаров привлечены дополнительно более 120 человек и 30 единиц техники", - добавили в ведомстве. С начала пожароопасного сезона прокуроры в целом приняли около 500 актов реагирования.

В регионе тушат 76 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 529,7 тыс. га на территории 17 районов, а также особо охраняемых природных территорий. Из них локализовано 14 на площади свыше 89,8 тыс. га, за сутки ликвидировано восемь на площади более 60,9 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.