Пожар произошел на полигоне бытовых отходов "Левобережный" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Пожарные за четыре часа ликвидировали возгорание на мусорном полигоне на улице Малыгина в Новосибирском районе, рядом с которым расположены жилые дома, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный" ранее неоднократно горел, в том числе в августе 2020 года. Тогда открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако из-за глубинного тления окрестности окутал дым, ликвидация тления заняла несколько суток.

"Сотрудники МЧС России и бойцы местной пожарной охраны оказывали содействие администрации мусорного полигона в ликвидации возгорания. По прибытии пожарных расчетов свалка мусора горела открытым огнем. От администрации объекта задействовали бульдозеры. В течение четырех часов удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания уточняется. Пожар начался в 3:42 по местному времени (23:42 мск), быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Также тушение осложнялось глубинным тлением мусора на большой площади. Работы по проливке и разбору тлеющего мусора при помощи тяжелой механизированной техники продолжаются.