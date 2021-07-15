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На юге Китая 14 человек оказались заблокированными в затопленном туннеле

Туннель в горах Шицзиншань затопило во время проведения там строительных работ

ШАНХАЙ, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели на юге Китая пытаются вызволить 14 человек, которые оказались заблокированными в затопленном туннеле. Как сообщает информационный ресурс "Пэнпай", ЧП произошло в четверг рано утром в туннеле в горах Шицзиншань в районе города Чжухай (южная провинция Гуандун).

Согласно данным городского Управления чрезвычайных ситуаций, один из участков туннеля протяженностью 1,16 км затопило во время проведения там строительных работ. В результате 14 человек оказались отрезаны от выходов.

Местные власти создали экстренный штаб для проведения поисково-спасательных работ. Установить связь с заблокированными людьми пока не удалось. В операции по их спасению принимают участие свыше 1 тыс. сотрудников различных экстренных служб.

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