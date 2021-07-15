Дом-интернат под Тамбовом, где произошел пожар, работает в штатном режиме

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Сосновский дом-интернат для престарелых под Тамбовом, где ночью произошел пожар, в котором один человек пострадал, в настоящий момент работает в штатном режиме. Об этом ТАСС в четверг сообщила директор дома-интерната Ирина Перекальская.

"По моим данным, в настоящий момент интернат функционирует в обычном режиме. Те постояльцы, которые ночью были эвакуированы из-за пожара, в настоящий момент размещены в других отделениях", - сообщила Перекальская, уточнив, что в момент пожара ее не было в интернате, поскольку она сейчас находится в рабочей командировке в Москве.

По словам собеседницы, единственным пострадавшим от отравления угарным газом во время пожара является постоялец интерната. В настоящий момент он находится в больнице. "Он жив, мы очень надеемся, что с ним все будет хорошо", - отметила директор. Перекальская сообщила, что пока нет информации о стоимости ущерба здания от пожара, это станет известно чуть позже.

Как сообщила журналистам начальник Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Анна Орехова, по предварительным данным, выгорело фойе, пластиковые двери санузлов. "В настоящее время устанавливается причина возгорания, произошедшего в фойе, где находился телевизор, холодильник и микроволновка. На момент возгорания в учреждении находилось 255 подопечных и 39 сотрудников, эвакуировано 182 проживающих, после ликвидации очага возгорания 32 подопечных размещены по другим корпусам", - сообщила Орехова.

По данным МЧС, пожар в Сосновском доме-интернате под Тамбовом произошел сегодня ночью в одной из комнат на площади 4 кв. м. В результате возгорания были эвакуированы 20 человек, один человек пострадал.

Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов является одним из крупнейших социальных учреждений Тамбовской области, находящихся в ведении управления социальной защиты и семейной политики региона. В нем проживает около 300 постояльцев. С 18 апреля 2020 года дом-интернат из-за пандемии работает в закрытом режиме.