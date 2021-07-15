IT-специалиста космодрома Восточный осудили условно за нарушение требований безопасности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Специалиста IT-сферы на космодроме Восточный в Амурской области, грубо нарушившего требования безопасности, приговорили к трем годам лишения свободы условно, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Амурской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Амурской области выявлена, задокументирована и пресечена преступная деятельность одного из специалистов IT-сферы филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный", грубо нарушившего требования безопасности при эксплуатации одной из автоматизированных систем космодрома, относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, что могло повлечь угрозу нормальному ее функционированию", - говорится в сообщении.

В отношении сотрудника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической инфраструктуре Российской Федерации".

"Свободненским городским судом в отношении гражданина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в адрес руководства филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших реализации угроз информационной безопасности.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковский.