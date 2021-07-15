Суд обязал администрацию Оренбурга решить вопрос с бездомными животными

ОРЕНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Оренбургский областной суд согласился с требованием прокурора Оренбурга признать незаконным бездействие городской администрации в сфере обращения с бездомными животными и обязал решить существующие проблемы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура установила, что с 2020 по 2021 год от жителей поступило свыше 750 обращений по вопросам нахождения на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения. Надзорное ведомство, ссылаясь на данные Минздрава области, сообщило о регистрации свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками в 2020 году.

"Областной суд признал незаконным бездействие администрации Оренбурга, а также управления жилищно-коммунального хозяйства по неосуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа, а также обязал администрацию города осуществлять указанную деятельность", - говорится в сообщении.

Бездействия чиновников Оренбурга в сфере обращения с бродячими собаками прокуратура выявила при проверке, которая ранее началась по жалобам жителей и сообщениям СМИ. Суд первой инстанции отказал прокуратуре в их требованиях, но судебная коллегия по административным делам Оренбургского областного суда по апелляционному представлению прокурора Оренбурга отменила это решение. Требования надзорного ведомства признали обоснованными и частично удовлетворили, уточняется в сообщении.

Проблема бродячих собак в Оренбурге

По оценкам администрации Оренбурга на апрель 2021 года, в городе обитают без контроля около 10 тыс. собак, которые представляют опасность для населения. В 2020 году на проведение работ по отлову бездомных собак в Оренбурге выделили 2,259 млн рублей, но этих денег достаточно на отлов всего лишь 300 особей. В пресс-службе мэрии уточнили, что глава города принял решение о строительстве муниципального приюта вместимостью 500 особей. Администрация ищет деньги на реализацию проекта.

При этом следователи возбудили уголовные дела по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после нападения бродячих собак на детей в апреле и мае 2021 года.