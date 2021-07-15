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В Красноярске подрядчик подделал документы на наличие антител к COVID-19 у 16 вахтовиков

Поддельные документы изъяли, а на мужчину завели уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении подрядчика строительной организации, который подделал документы на наличие антител к коронавирусу для 16 вахтовых рабочих. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

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"Установили, что подрядчик строительной организации в целях исключения прохождения обсервации своими работниками <...> представил заказчику поддельные документы, а именно результаты исследований на наличие антител коронавируса, а также медицинские справки о наличии или отсутствии противопоказаний для вакцинации. В результате в один из северных районов края на рабочую вахту с поддельными документами, не проверенными на наличие коронавируса, улетели 16 работников", - сказал Речицкий.

По его словам, уголовное дело возбудили по факту подделки документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Поддельные сертификаты изъяли.

В Красноярском крае зарегистрировали почти 83 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 4,1 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболел 451 человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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