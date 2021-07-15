Летнее кафе горело в Анапе на площади 900 кв. метров

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Летнее кафе загорелось в Анапе на площади 900 кв. метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 06:45 15 июля диспетчеру 101 пожарно-спасательного гарнизона Анапы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении по Пионерскому проспекту. К месту вызова направлены подразделения МЧС России. По прибытии было установлено, что происходит горение на площади 900 кв. метров", - говорится в сообщении.

В 07:52 объявили ликвидацию открытого горения.

К ликвидации пожара привлекли 52 человека личного состава и 16 единиц техники. О пострадавших не сообщается.