Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за схода 34 вагонов в Забайкалье

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Число поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за схода 34 грузовых вагонов в Забайкальском крае, достигло четырех. Кроме того, ожидается задержка еще двух составов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Сход 34 вагонов двух грузовых поездов произошел на перегоне Нанагры - Урюм в ночь на 15 июля. В итоге отменили пригородные поезда № 6221 (Ксеньевская - Зилово) и № 6220 (Зилово - Ксеньевская).

"В связи со сходом вагонов задерживаются пассажирские поезда дальнего следования № 2 сообщением Москва - Владивосток, № 392 сообщением Чита - Благовещенск, № 62 сообщением Москва - Владивосток и № 12 сообщением Самара - Владивосток. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечиваются водой и дополнительным питанием", - говорится в сообщении.

Ожидаются задержки поездов дальнего следования № 11 (Владивосток - Самара) и № 391 (Благовещенск - Чита). В восстановительных работах участвуют 492 человека. Движение на участке по-прежнему приостановлено в обоих направлениях.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры на транспорте, причиной схода вагонов мог стать размыв железнодорожного пути сильными дождями. Ведомство начало проверку.