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Шесть человек пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Пермском крае

Среди пострадавших два фельдшера

ПЕРМЬ, 15 июля. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Соликамске в Пермском крае, пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Кроме этого, водителю скорой и двум фельдшерам оказана разовая медицинская помощь", - рассказал собеседник агентства.

Столкновение произошло в 04:30 (02:30 мск) на нерегулируемом перекрестке. Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге. По факту ДТП проводится проверка.

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