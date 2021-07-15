Пожар в офисном здании на юго-западе Москвы потушили

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший на площади 200 кв. м в офисном здании на юго-западе Москвы, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в офисном здании по улице Карьер, дом 2, строение 10, поступила в 08:06 мск. Сведений о пострадавших не поступало. По данным источника ТАСС, огонь наблюдался из трех окон, существовала угроза его перехода на чердачное помещение. Площадь пожара составила 200 кв. м.

По данным из открытых источников, по указанному адресу располагаются магазин автозапчастей, компания телекоммуникационного оборудования "Век-Телеком", строительная компания "Стройлаб центр", офис интернет-магазина.