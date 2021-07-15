Режим ЧС ввели в чувашском Новочебоксарске после пожара в многоквартирном доме

ТАСС, 15 июля. Режим ЧС ввели в чувашском городе Новочебоксарске из-за пожара в многоквартирном доме. Об этом в четверг сообщается на официальном портале органов власти республики.

"На территории города Новочебоксарска введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация муниципального характера", - говорится в опубликованном сообщении.

Пожар произошел 14 июля в 17:45 в чердачном помещении жилого многоквартирного дома по улице Советская, 14 в Новочебоксарске. В 19:30 открытое горение ликвидировали. Огонь повредил металлическое покрытие кровли на площади более 1,3 тыс. кв. м., частично уничтожил обрешетку кровли, несущие конструкции чердачного помещения. Пострадавших и погибших нет, 56 человек, из них 12 детей, эвакуировали.15 жильцов, в том числе двоих детей, разместили в пункте временного размещения, остальных - у родственников.

Глава Чувашии Олег Николаев дал поручение решить вопрос с восстановлением кровли дома и возвращением пострадавших в свои квартиры. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, устанавливаются места возгорания и причины пожара.