Заместителя главного инженера аквапарка в Казани задержали после отравления детей хлором

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главного инженера аквапарка "Ривьера" в Казани после отравления детей хлором, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану в четверг.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", задержан 52-летний заместитель главного инженера ООО "Аквапарк-Сувар", - говорится в распространенном сообщении.

Следствие полагает, что заместитель главного инженера отвечал за подготовку воды, в том числе осуществлял контроль за уровнем дезинфицирующих средств в ней.

"Причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.

В Казани из аквапарка "Ривьера" 12 июля госпитализировали шестерых человек, в том числе пятерых детей. По предварительной информации, они отравились хлором.