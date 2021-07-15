Директор челябинской организации ЖКХ стал обвиняемым по делу о неисполнении решений суда

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Директор организации сферы ЖКХ ООО "Октябрьское" в Челябинской области стал обвиняемым по уголовному делу о злостном неисполнении двух десятков решений суда о выплате миллионных долгов поставщикам топливно-энергетических ресурсов и другим кредиторам. Об этом говорится в четверг в сообщении управления ФССП России по региону.

"В отношении руководителя предприятии по распределению тепла и воды ООО "Октябрьское" в Красноармейском районе Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Дело возбуждено в связи со злостным неисполнением судебных решений в пользу поставщиков топливно-энергетических ресурсов, предприятия ЖКХ и физического лица", - говорится в сообщении.

В отношении должника в Красноармейском районном отделении судебных приставов ведется сводное исполнительное производство по решениям Арбитражного суда Челябинской области. С ООО "Октябрьское" взыскивается задолженность на общую сумму более 5,5 млн рублей, из которой удалось взыскать чуть более 1 млн рублей. При этом проверка показала, что директор организации имел реальную возможность исполнить судебные решения, однако поступающие в кассу деньги тратил по собственному усмотрению.