{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тело полицейского и его сгоревший автомобиль обнаружили на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело

БАРНАУЛ, 15 июля, /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тела участкового полиции отдела по Ленинскому району Барнаула и сгоревшего автомобиля, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в среду.

"По данным следствия, 14 июля участковый уполномоченный полиции выехал на служебном автомобиле в целях осуществления своей служебной деятельности. А днем 15 июля на участке местности в поселке Гоньба Барнаула было обнаружено его тело и сожженный автомобиль", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияАлтайский край
Заместителя главного инженера аквапарка в Казани задержали после отравления детей хлором
На мужчину завели уголовное дело
Читать полностью