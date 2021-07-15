Тело полицейского и его сгоревший автомобиль обнаружили на Алтае

БАРНАУЛ, 15 июля, /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тела участкового полиции отдела по Ленинскому району Барнаула и сгоревшего автомобиля, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в среду.

"По данным следствия, 14 июля участковый уполномоченный полиции выехал на служебном автомобиле в целях осуществления своей служебной деятельности. А днем 15 июля на участке местности в поселке Гоньба Барнаула было обнаружено его тело и сожженный автомобиль", - говорится в сообщении.