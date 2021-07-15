Уголовное дело возбудили в Забайкалье по факту схода 35 грузовых вагонов

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ 15 июля возбудило уголовное дело из-за схода 35 грузовых вагонов с путей в Забайкальском крае по статьям о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Сход вагонов двух грузовых поездов произошел на перегоне Нанагры - Урюм в ночь на 15 июля. В итоге отменили два пригородных поезда, задержали четыре поезда дальнего следования. Восстановительные работы продолжаются.

"По версии следствия, около часа ночи 15 июля на перегоне станций Нанагры - Урюм Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края на двухпутном пути произошел сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим их боковым столкновением с грузовым поездом, следовавшим по встречному пути, у которого также опрокинулись вагоны. Всего с рельсов сошло 35 вагонов с углем, а также подвижные платформы с железнодорожными контейнерами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, опасного груза в вагонах не было, люди не пострадали. По предварительным данным, 350 метров четного и нечетного пути разрушились, повредилась электроопора.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры на транспорте, причиной схода вагонов мог стать размыв железнодорожного пути сильными дождями. Ведомство начало проверку.