Особый противопожарный режим введен в муниципалитете ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где складывается сложная обстановка с лесными пожарами, сообщили ТАСС в четверг в администрации муниципалитета.

Утром 14 июля в Югре зафиксировали десять лесных пожаров на общей площади 710,4 га. Все на территории Березовского района.

"В Березовском районе из-за ситуации с лесными пожарами введен особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов уточнил, что, по данным на утро 15 июля, в Югре зарегистрировали 12 лесных пожаров общей площадью 3 028 га. Из них три локализовали на площади 325 га. По его данным, в тушении пожаров задействовали два самолета и три вертолета. В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС пояснили, что из 12 пожаров 11 действуют в Березовском районе, один - в Кондинском районе. В свою очередь в Авиалесоохране ХМАО ТАСС сообщили, что в Березовском районе лес горит на площади 1 270 га, а в Кондинском районе - 1750 га.

По данным региональных властей, всего по ХМАО с начала пожароопасного сезона ликвидировали 216 лесных пожаров на общей площади более 9,7 тыс. га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.