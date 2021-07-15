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Двое детей пострадали при обрушении берега реки в Вологодской области

Детей отвезли в реанимацию

ВОЛОГДА, 15 июля. /ТАСС/. Двое детей, восьмилетний мальчик и 10-летняя девочка, пострадали в результате обрушения берега реки Мологи у деревни Харламовская Череповецкого района Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

"В ЕДДС района сегодня в 06:50 мск поступило сообщение от отца детей о происшествии. Семья в составе родителей и двух детей отдыхала на берегу реки Мологи у деревни Харламовская. Произошло обрушение берега, детей засыпало песком. Родители сами быстро откопали детей и обратились в оперативные службы. В 07:40 детей передали реанимационной бригаде, сейчас они находятся в реанимации", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По информации МЧС, семья отдыхала на местном необорудованном пляже. На место выехали сотрудники администрации Череповецкого района для обследования территории.

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