Прокуратура Москвы прекратила дело женщины, укусившей полицейского в МФЦ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая при задержании укусила полицейского в МФЦ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

"Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. При этом женщина привлекается к административной ответственности по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы"), а также по ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - сказал источник.

Как ранее сообщили в московской полиции, 25 июня женщина в МФЦ на улице Куусинена напала на правоохранителей. Она не реагировала на просьбу работников учреждения надеть маску и стала вести себя неадекватно. На требования полицейских о прекращении противоправного поведения женщина стала кричать, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. Следственный комитет по материалам полиции возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

История получила резонанс после видео, опубликованного в интернете. На нем полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. При этом она на видео кричала, что в машине ее ждет дочь.